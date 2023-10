Viele Migranten: SPÖ stellt Minister ein Ultimatum

Gegen 8.30 Uhr in Ritzing ein Schlepper mit sieben Türken und Syrern im Pkw, zwei im Kofferraum; um 10 Uhr in Lutzmannsburg 24 Marokkaner, vier Syrer und zwei Afghanen, die umherirren; um 11 Uhr ein in Rattersdorf abgestellter Ford Transit, 21 Flüchtlinge im Laderaum; um 12 Uhr in Nikitsch der nächste Kastenwagen, „beladen“ mit 25 Türken - ein turbulenter Vormittag, für die Polizei längst Berufsalltag.