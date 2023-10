Schlepper setzen jeden Tag eine Million Euro um

Am meisten frequentiert ist derzeit die berüchtigte Schlepperroute von Serbien über Ungarn in die Steiermark oder ins Burgenland. Besonders viele Flüchtlinge dürften auf illegalem Weg aus dem Gebiet rund um die serbische Stadt Subotica kommen. Das Lager vor Ort ist völlig überfüllt. „Und alle paar Stunden treffen neue Flüchtlinge ein. Etliche davon werden in Wohnungen am Rande der Siedlungen untergebracht. In diesen Ausweichquartieren warten die Neuankömmlinge oft tagelang, bis ein Schlepper am Handy anruft“, lässt ein Insider hinter die Kulissen des internationalen Millionen-Geschäfts blicken.