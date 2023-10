Nach Beiß-Attacke stehen Hundehalter im Fokus

Heuer kam es bisher zu 322 Amtshandlungen

Aktuell sind rund 6900 Hunde in Linz gemeldet. Neben rund 1800 Mischlingen sind die beliebtesten fünf Rassen: Chihuahua (rund 500), Malteser (rund 290) Labrador (rund 270), Yorkshire Terrier (rund 210) und Französische Bulldoge (rund 200). Von den sogenannten Listenhunden tummeln sich in Linz immerhin 103 American Staffordshire, 17 Dobermänner und 11 Pitbulls. Ordnungsdienst-Geschäftsführer Mario Gubesch berichtet: „Allein in diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter bereits 322 Amtshandlungen gemäß dem Hundehaltegesetz vorgenommen. Es gibt immer wieder Personen, die sich nicht an die geltenden Regelungen halten.“