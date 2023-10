Kein Gewinn mit Pflege: Land sieht sich bestätigt

Burgenland dürfen Pflegeheime, die Landesmittel in Anspruch nehmen, in Zukunft - wie geplant - nur noch gemeinnützig betrieben werden. Darin sieht sich das Land nun vom VfGH bestätigt: Dieser wies eine Beschwerde gegen die neue Regelung zurück und erklärte den Eingriff in die Erwerbsfreiheit aufgrund des öffentlichen Interesses für zulässig.