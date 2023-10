Die Steirer haben wieder Lust auf die Ehe

Werden die Steirer etwa wieder konservativer? Zumindest was die Zahl der Eheschließungen und Scheidungen anbelangt, ist man geneigt das anzunehmen. Ein neuer Bericht der Landesstatistik Steiermark mit Blick auf das Jahr 2022 nämlich belegt: Die Zahl der Hochzeiten war in dem Jahr mit 6730 so hoch wie zuletzt 1987 und die Zahl der Scheidungen war mit 1905 so niedrig wie zuletzt 1986. Nur in vier Bezirken - Deutschlandsberg (+32,6%), Bruck-Mürzzuschlag (+14%), Leibnitz (+6,9 %) und Graz (+0,2%) - gab es ein Plus bei den Scheidungen.