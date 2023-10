Extrem-Übung für Retter: Zu Fuß aufs Riesenrad

Wien ist anders, auch bei den Seiltechnikern

24 Mann stark ist die seit 1991 bestehende STEG. Was Wien dabei von anderen Städten mit ähnlichen Einheiten unterscheidet: Bis zur Hälfte des Teams ist tagtäglich, auf ganz Wien verteilt, in „normalen“ Rettungswagen im Einsatz. So kann zu jedem Zeitpunkt in wenigen Minuten einer von ihnen an einem Unglücksort sein. Spezialfahrzeuge mit weiteren Teams und schwerer Ausrüstung kommen im Bedarfsfall nach.