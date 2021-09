Berufsrettung: „Wir sind kein Taxi mit Blaulicht“

Mit hohen Einsatzzahlen kämpft seit dem Wochenende die Berufsrettung Wien. Sanitäter berichteten gegenüber der „Krone“, dass sie „am Limit sind“. Die MA 70 (Berufsrettung Wien) sieht es nicht ganz so dramatisch, bestätigt aber die erhöhte Anzahl an Notrufen. Bitter: In vielen Fällen wäre eigentlich keine Rettung nötig.