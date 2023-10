Armee: Hamas-Nester hartnäckiger als erwartet

Hochrangige Militärs verglichen die Angriffe der Hamas, die am Samstagmorgen aus der Luft, vom Meer aus und an Land begonnen hatten, mit den Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA. „Das könnten 9/11 und Pearl Harbor in einem sein“, meinte Oberstleutnant Jonathan Conricus. „Noch nie zuvor wurden so viele Israelis durch einen Angriff getötet.“ Doch auch nach dem Überraschungsmoment der Palästinenser haben die israelischen Sicherheitskräfte längst nicht alles unter Kontrolle.