Israelischer Opa rettete seine Familie vor Hamas

Familie fürchtete, lange in Schutzraum ausharren zu müssen

Tibon flüchtet sich mit Ehefrau und seinen zwei kleinen Töchtern in den Schutzraum, über eine Whatsapp-Gruppe von Bewohnern seines Kibbuz‘ Nahal Oz erfährt er, dass Terroristen teilweise bereits in Wohnungen eingedrungen waren. Journalistenkollegen erzählen ihm, dass Hamas-Kämpfer den bislang als unüberwindbar geltenden Grenzzaun überrannt haben. Die Familie stellt sich darauf ein, lange in ihrem Schutzraum ausharren zu müssen, bis sie von der israelischen Armee befreit werden können.