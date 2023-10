Land will auf Künstliche Intelligenz setzen

Land Kärnten will künftig verstärkt auf KI setzen

Doch es gibt auch Gründe zum Feiern: Das Regierungsprogramm soll am 11. Oktober für den Nachhaltigkeitsschwerpunkt mit einer Urkunde ausgezeichnet werden. Spannend wird es auch im Bereich der Digitalisierung. Nachdem der Landesrechnungshof die mangelnde Digitalisierung kritisiert hatte, wurde in der heutigen Regierungssitzung eine Digitalisierungsstrategie sowie eine Digitalisierungs-Taskforce (Arbeitsgruppe) beschlossen.