70 Jahre Carinthia Chor: „Musik zeigt uns Welt“

Der Carinthia Chor Millstatt ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. „Denn die Musik brachte uns in die Welt hinaus“, sagt Chorleiter Bernhard Zlanabitnig und erinnert sich an eine lustige Zeit in Südafrika: „Uns ist der Buslenker davongelaufen, weil der Transporter wegen seines schrägen Fahrverhaltens plötzlich zu stinken und rauchen begonnen hatte. Der war völlig überfordert“, lacht er, wird aber schnell wieder still.