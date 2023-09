Koralmbahn: Auf Kuschelkurs mit den Steirern

Ebenfalls diskutiert werden sollte über einen zusätzlichen Koralmbahn-Halt: Die Kärntner fordern ja schon lange einen Stopp in Kühnsdorf, damit die Tourismusregion und die Wirtschaft im Süden gestärkt werden. Touristiker starteten dafür sogar extra eine Petition. Die Steirer wünschen sich hingegen eine Anbindung an den Grazer Flughafen, was die ohnehin schon angespannte Situation am Klagenfurter Airport nicht verbessern dürfte. Eines steht jedenfalls fest; beide Koralmbahn-Haltestellen werden wohl nicht umgesetzt werden.