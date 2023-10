Mikroplastik: Kärntens erste Schritte ins Blaue

Erstaunlich geringe Verschmutzung der Drau

In der fließenden Welle gibt es gerade beim Raababach eine besonders hohe Verschmutzung mit Mikroplastik; im Gegensatz zur Drau, wo an allen drei beprobten Standorten die niedrigsten Werte gemessen wurden. „Das liegt daran, dass sich viel in den Staustufen sammelt und so wird das fließende Wasser weniger stark verschmutzt“, erklärt der Gewässerökologe. „In den Sedimenten war die Belastung in der Drau stärker, aber besonders stark im Peratschitzenbach.“