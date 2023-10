Demonstranten in Wien bejubeln Terror gegen Israel

Während in Israel Hunderte starben und unter Beschuss standen, marschierten in Wien Palästinenser auf. Nach einer Kundgebung auf der Mariahilfer Straße feierten einige wenige mit Fahnen am Ballhausplatz (siehe unten). Auch in mehreren deutschen Städten gab es derartige Kundgebungen. In Berlin verteilte die Organisation „Samidoun Deutschland“, die sich der „Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer“ verschrieben hat, Süßigkeiten an Passanten. In den Palästinensergebieten werden auf diese Art immer wieder Terrorangriffe gefeiert.