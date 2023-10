Russlands Botschafter ins Wiener Außenamt zitiert

Anlass war der Raketenangriff auf ein Dorf in der Oblast Charkiw, bei dem am Donnerstag mehr als 50 Zivilisten getötet wurden, unter ihnen mindestens ein Kind. Der Vorfall hatte international für Entsetzen gesorgt. Russlands Armee sei „das absolut Böse“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in seiner Videoansprache. Auch EU- und UNO-Vertreter verurteilten den Angriff. Nach ukrainischen Behördenangaben waren durch den russischen Raketenbeschuss in Hrosa unweit der Stadt Kupjansk mindestens 51 Menschen getötet worden, drei Personen gelten als vermisst.