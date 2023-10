48 Tote: Entsetzen nach Luftangriff in Ostukraine

Der Raketenangriff auf einen „gewöhnlichen Lebensmittelladen“ in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw sei ein „brutales russisches Verbrechen“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Neben dem Lebensmittelgeschäft sei auch ein Café getroffen worden. Der Angriff sei in der Nähe der Frontlinie erfolgt.