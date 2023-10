Tierbisse sind oft eine stark unterschätzte Gefahr

In Kopfhaut gebissen

Zohner erinnert sich besonders an den Fall eines Kindes, das von einem Hund in den Bereich der behaarten Kopfhaut gebissen worden war. Es musste viele Male plastisch chirurgisch operiert werden. „Im Gesicht schneidet man nichts weg, man versucht die Wunddränder zu reinigen und sauber zu halten. Narben muss man später glätten“, erklärt Zohner seine knifflige Tätigkeit mit dem Skalpell. Der Chirurg warnt übrigens eindringlich davor Bisswunden auf die leichte Schulter zu nehmen.