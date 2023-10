„Seensucht“ in der goldenen Jahreszeit

Ahornsee

Der romantisch gelegene See, in einem schmalen von hohen Felswänden umsäumten Tal, ist in etwa zweieinhalb Stunden vom Parkplatz nahe der Kneippanlage in Weißenbach erreichbar. Der Aufstieg wird mit traumhaft schönen Farbkompositionen der Natur in absoluter Ruhelage belohnt. Der Ahornsee zählt zu den größten Seen im Dachstein-Massiv.