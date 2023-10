Familie band Listenhund an Zaun fest und fuhr weg

Tierheime sind voll

Nicht nur in Freistadt: Viele Tierheime in Oberösterreich sind voll. Aber noch steigen die Abgaben von Hunden nicht an, berichten etwa die Tierheime in Linz und Braunau. Auch in Steyr läuft normaler Betrieb. „Aber die Befürchtung besteht natürlich, dass es mehr wird“, erwartet Leiterin Monika Stadler eine Reaktion auf den Vorfall in Naarn.