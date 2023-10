Mischlinge führen die Hundebiss-Statistik an

Terrier liegen erst auf Platz 3

Auf „Krone“-Nachfrage wird aber angegeben, dass auf Platz 1 „Promenadenmischungen“ unbekannter Sorte stehen, mit 49 Bissen 2022 und 32 im Jahr 2021. Platz 2 haben in beiden Jahren Schäferhunde und deren Mischlinge mit 22 bzw ein Jahr davor 27 angezeigten Bissen, Terrier und ihre Mischlinge folgen mit 20 bzw 24 Bissen erst auf Platz 3. In Oberösterreich wurden 2022 insgesamt 81.407 Hunde gemeldet - das entspricht einem Plus von 1 % zum Vorjahr.