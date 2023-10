AfD-Chef nach „Vorfall“ auf Intensivstation

Weiterhin herrscht Rätselraten um einen „tätlichen Vorfall“ gegen AfD-Chef Tino Chrupalla am Rande einer Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch in Bayern. Der rechtspopulistische Politiker befindet sich laut seinem Büro auf der Intensivstation. Ein Parteisprecher erklärte am Donnerstag, dass bei Chrupalla eine Einstichstelle gefunden worden sei.