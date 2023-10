„Tätlicher Vorfall“: AfD-Chef musste ins Spital

Landtagswahl am Sonntag

In Bayern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Ein Sprecher der bayrischen AfD-Landtagsfraktion sagte, Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Der 48-Jährige sei dann ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr könne er derzeit auch nicht sagen, sagte der Sprecher in München.