„Kann leider nicht“: AfD-Chefin sagt Auftritt ab

Weidel reagierte mit Videobotschaft

Aus Vorsichtsgründen habe sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet. Die AfD hatte Weidel als Hauptrednerin zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth geladen - einem Ort, der sowohl in Bayern als auch in Thüringen liegt und durch den früher die innerdeutsche Grenze verlief. Der Termin sollte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfes in Bayern sein.