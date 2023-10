Viele Ideen, aber wenig Konkretes fürs Wohnen

Wie kann das Wohnen in Salzburg wieder billiger werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Parteien am Mittwoch im Landtag aus mehreren Blickwinkeln. Vorweg: Einfache und schnelle Lösungen wird es nicht geben. Wohnbau-Landesrat Martin Zauner (FPÖ) sprach von einer „Mammutaufgabe“, einem „großen Laster“, den man bewegen müsse. „Und mit einem Laster kann man nicht mit 130 km/h in die Kurve fahren. Oder nur einmal“, sagte Zauner.