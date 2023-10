Der „Schwurbler-König“ kommt nun vor Gericht

Am 10. November ist es so weit: Dann wird sich Florian O. (39) in Linz vor dem Schwurgericht wegen §3h verantworten müssen. Dieser Paragraf gehört zum Verbotsgesetz, mit dem 1945 die NSDAP verboten und die Entnazifizierung in Österreich gesetzlich geregelt wurde. 1992 wurde nachgelegt, mit dem „3h“, die Leugnung, Verharmlosung, Gutheißung und Rechtfertigung des „nationalsozialistischen Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verboten.