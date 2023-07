Leiche im Kofferraum: So tickt der Corona-Leugner

Krebsbehandlung verweigert

Florian O. hatte noch vor Ort ausgesagt, dass er am selben Tag seine Frau, die an freiwillig unbehandeltem Brustkrebs litt, abgeholt hätte und sie gegen 18 Uhr an einem geheimen Ort im Freien im Beisein der Kinder gestorben sei. „In meinen Armen“, so der 39-Jährige, der danach verhaftet wurde. „Seither beruft er sich auf das Recht, keine Aussagen zu machen“, sagt Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, die wegen Störung der Totenruhe ermittelt. Die Obduktion ist für Dienstag angesetzt und soll zeigen, ob die Aussagen passen können, sie wären aber „stimmig“. Zur Absicherung wird auch geprüft, ob ein natürlicher Tod vorliegt.