Sillians „Pechvogel“ rettete in Seeboden den Punkt

Ein Ex-Profi geigt in der 1. Klasse A für Seeboden auf – und bejubelte im Gipfeltreffen mit Sillian seinen 14. Saisontreffer im zehnten Spiel. Seid Zukic (29) wurde von Seeboden-Coach Damir Kukic 2022 nach Kärnten geholt – damals zu Spittal in die Regionalliga. „Er ist mit mir weitschichtig verwandt, hat schon in Frankreichs 2. Liga gespielt“, sagt Kukic. „Aber jetzt will er es ruhig angehen – er hilft uns, wo er kann.“ DIE FOTOSTRECKE