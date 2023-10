Küchen, Lkw und Roboter: Abverkauf nach Pleiten

Gegründet: 1955; geschlossen: Juli 2023! Die Insolvenz von Obst- und Gemüse-Großhändler Mathy mit Sitz in Linz hatte in diesem Sommer viele negativ überrascht. 4,789 Millionen Euro war der Schuldenberg des Traditionsbetriebs hoch, zu dem auch eine eigene Bananenreiferei gehört hatte. Seither ist Masseverwalter Christopher Schuster am Zug: Diese Woche will der Anwalt den Fuhrpark des Standorts im Südpark verkaufen.