Millionen-Pleite: Der lange Schatten der Pandemie

„Sie waren dann sogar schneller weg als fixiert“, denkt Luger an die Zeit zurück, als der Betrieb in den Südpark nach Linz-Pichling zog, wo Mathy seine Markthalle und eine Bananenreiferei hat. Beim Händler war Druck allgegenwärtig, weil die Ware verderblich ist und man von Lieferketten abhängt. Die coronabedingten Gastronomie-Schließungen in Kombination mit höheren Kosten bedeuten nun das Ende.