Kika/Leiner: Jetzt läuft letzter Räumungsverkauf

„Im Schnitt drei Märkte pro Woche“

Am 21. September ging’s mit 750 Posten im ehemaligen Kika in Eisenstadt los, tags darauf kamen 2120 Stücke des geschlossenen Geschäfts in Saalfelden unter den Hammer. Es folgten die Standorte in Wien-Nord, Leoben und Liezen, am Freitag ist Stockerau dran, nächste Woche geht‘s in Villach weiter. „Im Schnitt werden drei Märkte pro Woche geräumt“, sagt Lehner.