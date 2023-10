Taliban-Reise: Kickl beordert Mandatar zum Rapport

Mölzer nimmt Kritik von Kickl „nicht so ernst“

Mölzer holte im „Krone“-Gespräch zum Gegenschlag aus. Dass ihn Kickl als „Polit-Pensionist“ bezeichnet hatte, verwundere ihn, sagte er. Die Kritik seines Parteichefs an der Reise, nehme er aber „nicht so ernst“. Das Taliban-Regime verteidigte Mölzer im Gespräch mit Conny Bischofberger sogar zum Teil. Die dortigen Machthaber hätten „dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen“. Dass die Frauen von den Universitäten ausgeschlossen sind, würden die Taliban selbst kritisch sehen.