Auch FPÖ-Abgeordneter sollte mit zu Taliban reisen

Der Wirbel um die Reise von FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer zu den radikalislamistischen Taliban in Afghanistan geht weiter. Denn obwohl Parteichef Herbert Kickl vehement bestritt, dass die Reise in einem Zusammenhang mit der Partei stünde, wurde am Mittwoch bekannt, dass auch ein aktiver FPÖ-Mandatar mit an Bord gewesen wäre. Er sagte allerdings die Teilnahme an dem illusteren Ausflug ab ...