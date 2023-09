„Großer Fehler“: FPÖ-Mandatar legt Funktion zurück

Paukenschlag in der FPÖ: Nationalratsabgeordneter Axel Kassegger kündigte am Donnerstagvormittag an, die Funktion des außenpolitischen Sprechers der Freiheitlichen im Parlament mit sofortiger Wirkung zurückzulegen. Nach einem „Krone“-Bericht geriet der neue Chef der Grazer Blauen wegen der umstrittenen Reise nach Afghanistan ins Kreuzfeuer der Kritik, die Parteispitze sah prompt akuten Handlungsbedarf.