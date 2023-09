Mölzer redet mit Taliban, FPÖ weiß davon nichts

„Zum Wochenbeginn wichtige Fragen: Was macht Mölzer bei den Taliban? Was hat eine FPÖ Delegation in Afghanistan verloren? Neue Kooperationspartner suchen, sie an den Taten messen?“, fragte Grüne Ernst-Dziedzic scharf und spielte damit auf Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) an, der nach dem Fall Kabuls im Jahr 2021 erklärt hatte, dass man selbst die berüchtigten Taliban „an ihren Taten messen“ werde.