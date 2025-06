Landeshauptleute begehren gegen Kreditregeln auf

FMA: Kreditnachfrage stieg seit Jahresbeginn

Die FMA reagiert in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“ auf den Brief und teilt die Einschätzung von Haslauer darin gar nicht. Von Jänner bis April sind über 5,2 Milliarden Euro Kredite für den Erwerb von Eigenheimen vergeben worden, zwei Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Der Bereich wachse trotz Rezession. „Die KIM-Verordnung hat dem in den letzten Monaten nicht entgegengestanden“, betont ein Sprecher. Die Standards seien auch nicht besonders streng. Viel entscheidender sind laut FMA ohnehin die Zinslandschaft, die Einkommen und die Immobilienpreise. Diese haben seit Jahresbeginn bereits zu einer Entspannung geführt.