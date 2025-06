Salzburgs 18-jähriges Goalie-Talent im Fokus

„Großer Moment für uns“

Dafür verantwortlich zeichnete der eingewechselte Karim Onisiwo, der zu Beginn der Schlussviertelstunde den wertvollen Siegestreffer erzielte. „Es war ein sehr schwieriges Spiel mit einer längeren Unterbrechung, die man so nicht gewohnt ist“, meinte der Stürmer. „Ich hoffe, dass so eine Situation nicht noch einmal kommt. Es ist noch einmal gut ausgegangen für uns.“ Gloukh sprach von einem „großen Moment für uns. Wenn wir so weitermachen, haben wir eine gute Chance, in die nächste Runde aufzusteigen.“