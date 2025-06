RollOn Austria mit klarem Ja zu den Sonderschulen

Sonderschulen geraten immer wieder in die Kritik. In der Integrations- beziehungsweise Inklusionsarbeit von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft ist man sich über den optimalsten Bildungsweg unschlüssig. Als vorbildliche Lösung galten Inklusionsklassen. Mit der Hilfe von Schulassistenz können Kinder mit Behinderung so in die Regelschule gehen. Der Verein Bizeps (Zentrum für selbstbestimmtes Leben) sieht in Italien ein Vorbild: Das Nachbarland soll Sonderschulen nun ganz abgeschafft haben – und das schon seit 1977.