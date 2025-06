Favoriten: Zwei blutige Attacken binnen Stunden!

Gegen 14.30 Uhr schrillten die Sirenen am Keplerplatz: Ein 38-jähriger Mann lag mit einer tiefen Stichwunde im Oberschenkel am Boden – zugefügt mit einem Stanleymesser. Das Opfer beschuldigte einen Bekannten, der nach der Tat noch in der Nähe des Tatorts herumschlich. Dank mehrerer Zeugen konnte der mutmaßliche Täter – ein 19-jähriger Syrer – noch vor Ort von der Wiener Polizei festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt an.