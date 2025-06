Seekühe bei Paarung – Bürger riefen die Polizei

In dem Video, das die Polizei postete, ist ein Rudel Rundschwanzseekühe zu sehen, das sich extrem nah am Strand tummelt. Passend zur Paarungszeit ist der Clip mit dem Song „Let‘s Get It On“ von Marvin Gaye unterlegt. Darin heißt es unter anderem: „Let‘s get it on/ Ah, baby, let‘s get it on/ Let‘s love, baby“. Die Tiere seien einfach nur draußen und würden ihr bestes Leben leben, schrieb die Polizei. Rundschwanzseekühe würden sich das ganze Jahr über paaren, aber in der Regel in den Sommermonaten gesehen werden.