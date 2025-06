Bank-Chef: „Pensionssystem beunruhigt Kunden“

„Krone“: Einerseits erkennen Wirtschaftsforscher eine mögliche positive Trendwende, andererseits gibt es neue Unsicherheiten durch US-Zölle und den Krieg im Nahen Osten: Wie optimistisch sind Sie, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts geht?

Georg Bucher: Es ist wirtschaftlich auf jeden Fall ein drittes schwieriges Jahr. Die letzten zwei bis drei Monate stimmen mich ein bisschen optimistisch, vielleicht vermeiden wir gerade eine Rezession. Wir gehen in Österreich derzeit von einer Null aus (also weder Wirtschaftswachstum noch -rückgang, Anm.), in unseren Märkten in Südosteuropa von einem Wachstum von zwei bis vier Prozent.