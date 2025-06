Episches Historiendrama über Mut und Rebellion

Ähnlich wie Robin Hood umweht auch den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell ein von Überlieferungen gestärkter Mythos, den Friedrich Schiller in seinem 1804 erstmals im Weimarer Hoftheater aufgeführten Tell-Drama literarisch aufgriff. Letzteres war auch inspirierender Anreiz für den britischen Regisseur Nick Hamm, der aus dem Freiheitshelden einen traumatisierten Kreuzzugveteran macht, der seine Frau Suna aus dem Heiligen Land mitbringt. Weil Tell einen Bauern deckt, der einen Steuereintreiber König Albrechts (Ben Kingsley) umbringt, wird er selbst zum Rebellen gegen habsburgische Willkür.