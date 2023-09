Neue BMW R 1300 GS: Leichter, stärker, Matrix-LEDs

Die neue BMW R 1300 GS schickt sich an, die leistungsfähigste und universellste GS der mittlerweile 43 Jahre währenden GS-Geschichte zu werden. „Next level of GS“ hat BMW in bestem Denglisch die Präsentation der R 1300 GS überschrieben. Ein höheres Niveau will man nicht nur durch einen noch größeren und mit 107 kW/145 PS auch stärken Zweizylinder-Boxermotor erreichen, sondern zudem durch mehr intelligente Technik in Verbindung mit einem gegenüber der R 1250 GS um 12 Kilogramm reduzierten Gewicht. Das fahrfertige Leergewicht beträgt mit zu 90% gefülltem 19-Liter-Tank 237 kg.