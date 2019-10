BMW R 1250 GS: Gelände-Legende im Legende-Gelände

Derzeit steht der „Rotationspflug System Wallack“ arbeitslos am Straßenrand auf dem Weg zum Glocknerhaus und Touristen fragen sich, warum er sich so plakativ breit macht. Ihnen sei das kleine Ausstellungshäuschen an der Fuscherlacke empfohlen, auf 2262 Meter gelegen. Dort lernen sie etwa, dass Franz Wallack, der Erbauer der Großglocknerstraße, die blauen Schneefresser selbst entworfen hat, weil es keine geeigneten Maschinen gab. Bis 1953 mussten alljährlich an die 350 Männer rund 70 Tage schaufeln, unter Einsatz ihrer Gesundheit. Das gute Stück kann man also durchaus herzeigen.