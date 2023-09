So lange halten die Behörden Skandale geheim

Für Bildungsfragen ist in Wien Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den Neos zuständig. Seit 2020 ist er im Amt. In dieser Zeit musste er bereits für einige Skandale seinen Kopf hinhalten - obwohl diese nicht in seine politische Schaffensperiode fielen. Was auffällt: In der Regel wird der Vizebürgermeister von den ihm unterstellten Abteilungen auffallend oft alleine im Regen stehen gelassen.