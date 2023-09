Brustkrebspatientinnen sichtbar machen

Mut machen und weitreichend informieren, auch über Früherkennungsmaßnahmen und Therapien, ist das Anliegen im heurigen Brustkrebsmonat Oktober (1.-31.10.) bei zahlreichen Aktionen in ganz Österreich. Pink Ribbon, die rosa Schleife, das weltweite Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatientinnen, ziert etwa die Fassade des Parlaments am Ring in Wien. Doris Bures, 2. Nationalratspräsidentin, lud zur Auftaktveranstaltung ins Hohe Haus.