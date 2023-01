Brustkrebs: „Es war schwerster Weg meines Lebens“

Beim früheren Tennisstar Martina Navratilova ist Brustkrebs entdeckt worden. So wie der 66-Jährigen geht es vielen Frauen, die diese Diagnose erhalten. So auch Ulrike Haas, die Ende 2018 unter der Dusche plötzlich einen Knoten in der Achsel, drei Tage später auch in der Brust spürte. Untersuchungen brachten die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs mit Befall der Lymphknoten! Über diese schwierige Zeit und wie sie wieder Hoffnung schöpfte, berichtet sie hier.