VfGH verhandelt über ORF und Politik

Richter verwundert über „Freundeskreise“

Zwei Stunden dauerte die Verhandlung, in der die Richter bohrende Fragen stellten. Die Unabhängigkeit des ORF sei nicht gewährleistet, argumentierte Jurist Florian Philapitsch für das Burgenland. Er verwies auf die zu hohe Zahl an Parteigängern in Stiftungs- und Publikumsrat sowie den Einfluss der Regierenden in Bund und Ländern. Dies verstoße gegen Verfassungsgesetz und Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.