Neue Gebühr statt ORF-Abgabe: Opposition schäumt

Während andere Bundesländer bereits erste Schritte gesetzt haben und Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich mittlerweile zur Gänze verzichten, will Wien weiter an der ORF-Landesabgabe festhalten. Gebührenstopp hin oder her. Derzeit beträgt die Abgabe 5,80 Euro pro Monat oder fast 70 Euro pro Jahr. Jährlich wird das Stadtbudget so immerhin um rund 36 Millionen Euro aufgepeppt - wir berichteten. Die Opposition jedenfalls schäumt jetzt vor Wut. Die Grünen wollen die Landesabgabe ganz abschaffen, ebenso ÖVP und FPÖ - alle drei sind gegen eine neue ORF-Ersatzgebühr.