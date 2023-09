Großer Winterreifentest: Die besten für Ihr Auto

205/60 R16 - positives Fazit des ÖAMTC-Experten

Abseits der genannten Ausreißer ist das Ergebnis in der Dimension für Mittelklasse-SUVs durchaus positiv. Kerbl fasst zusammen: „Sieben der 16 Kandidaten schaffen die Gesamtnote ‘gut‘, vier davon überzeugen in beiden Hauptkriterien, also sowohl in der Fahrsicherheit als auch in der Umweltbilanz.“ Die Unterschiede liegen im Detail: Wer z. B. viel Wert auf Fahrkomfort und gute Performance auf trockener Strecke legt, ist in dieser Dimension mit den Modellen von Dunlop und Michelin besonders gut bedient. Wohnt man hingegen in einer Gegend, in der es öfter Schneefahrbahn gibt, sollte man eher zum Reifen von Hankook greifen.