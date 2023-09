Neuer Pflegestützpunkt sorgt für Diskussionen

Insgesamt 71 Pflegestützpunkte sollen landesweit entstehen. Einer davon in Wimpassing. Die Wahl des Standortes sorgt nun aber für Diskussionen. Die ÖVP hat einen offenen Brief an Landeshauptmann, Soziallandesrat und Bürgermeister geschrieben, in dem sie vor negativen Folgen warnt. „Wir sind froh, dass der Stützpunkt nach Wimpassing kommt, aber beim Standort schlägt jeder die Hände zusammen“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Menitz.